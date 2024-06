Vdes foshnja rreth dymuajshe në Skenderaj

Një foshnje rreth dy muajshe ka vdekur në Skenderaj.

Lajmi për vdekjen e tij është bërë nga gjyshi, Agim Gashi.

I ndjeri pritet të varroset në ora 15:00 , në varrezat e fshatit Kryshevc të Skenderajt.

“Të dashur familjar, miq, shokë e dashamirës, me pikëllim të thellë ju njoftojmë se ka ndërruar jetë nipi im i cili lindi me 01.05.2024. Varrimi do të bëhet me datën 22.06.2024 (e shtunë) në ora 15:00 në varrezat e fshatit Kryshec,Komuna e Skënderajt! Të pikëlluar familja Gashi”, thuhet në njoftimin e familjes Gashi./Lajmi.net/