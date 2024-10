Vdes aksidentalisht ish-ushtari i UÇK-së, Isuf Tahirsylaj

Ka vdekur aksidentalisht ish-ushtari i UÇK-së, Isuf Tahirsylaj nga Isniqi i Deçanit.

Kështu ka bërë të ditur faqja “Fshati Isniq” në Facebook, duke thënë se Isufi do të kujtohet gjithmonë për kontributin e madh që dha për liri, si pjesëtar i UÇK-së.

“Sot aksidentalisht ka ndrruar jetë Isuf Tahirsylaj nga Isniqi! Në këto momente dhimbje e pikëllimi ju shprehim ngushëllimet me të sinqerta familjes Tahirsylaj, miqëve, kolegëve dhe gjithë bashkëvendasve! Zoti ua dergoftë forcen ta përballojnë dhimbjen! I përjetshem dhe i paharruar kujtimi për Isuf Tahirsylaj. Isufi do të kujtohet gjithmonë për kontributin e madh që dha për liri, si pjestar i UÇK-së, pashtu si një burrë i përkushtuar në punë, si familjarë i mir, si humanist, shok e mik i çmuar! Zoti e mëshiroftë me Xhenet”, thuhet tutje në njoftimin e kësaj faqeje.