Vdekje e dyshimtë në Zveqan, trupit i dërgohet për obduksion
Më 5 mars 2026, rreth orës 13:40, njësitë policore në Zveqan kanë marrë informacion nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare për një person pa shenja jete në fshatin Zherovnicë.
Në vendngjarje, stafi mjekësor ka konstatuar vdekjen e viktimës, e cila është identifikuar si D.M., i lindur në 1962, mashkull.
Rasti është referuar Prokurorit të Shtetit dhe, me urdhër të tij, trupi i pa jetë është dërguar në Instituti i Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërkohë që policia po vazhdon hetimet për zbardhjen e shkaqeve të vdekjes.