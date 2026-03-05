Vdekje e dyshimtë në Zveqan, trupit i dërgohet për obduksion

Më 5 mars 2026, rreth orës 13:40, njësitë policore në Zveqan kanë marrë informacion nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare për një person pa shenja jete në fshatin Zherovnicë. Në vendngjarje, stafi mjekësor ka konstatuar vdekjen e viktimës, e cila është identifikuar si D.M., i lindur në 1962, mashkull. Rasti është referuar Prokurorit të Shtetit…

05/03/2026 16:04

Më 5 mars 2026, rreth orës 13:40, njësitë policore në Zveqan kanë marrë informacion nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare për një person pa shenja jete në fshatin Zherovnicë.

Në vendngjarje, stafi mjekësor ka konstatuar vdekjen e viktimës, e cila është identifikuar si D.M., i lindur në 1962, mashkull.

Rasti është referuar Prokurorit të Shtetit dhe, me urdhër të tij, trupi i pa jetë është dërguar në Instituti i Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërkohë që policia po vazhdon hetimet për zbardhjen e shkaqeve të vdekjes.

