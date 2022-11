Vdekje e dyshimtë në Gjakovë, burri gjendet pa shenja jete Një vdekje e dyshimtë është raportuar të ketë ndodhur dje në Gjakovë. Policia me anë të raportit 24 orësh bën me dije se është raportuar se një person dyshohet se është pa shenja jete, njësitë policore kanë vazhduar në vendin e ngjarjes me ç’rast kanë takuar një ekipe mjeksore nga të cilët është konstatuar se…