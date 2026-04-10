Vdekja e Engel, Abdixhiku: Humbëm një mik të madh, por mbështetja e tij do të jetojë përgjithmonë
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku i ka shprehur ngushëllime familjes, popullit amerikan dhe qytetarëve të Kosovës, për humbjen e mikut të madh të shqiptarëve, kongresistit Eliot Engel. “Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të mikut të madh të Kosovës, kongresistit Eliot Engel”. “Në vitet vendimtare për fatin e…
Lajme
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku i ka shprehur ngushëllime familjes, popullit amerikan dhe qytetarëve të Kosovës, për humbjen e mikut të madh të shqiptarëve, kongresistit Eliot Engel.
“Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të mikut të madh të Kosovës, kongresistit Eliot Engel”.
“Në vitet vendimtare për fatin e popullit tonë, ai ishte ndër zërat më të fuqishëm në mbrojtje të së drejtës së Kosovës. Angazhimi i tij i vazhdueshëm për çështjen tonë, në momentet më kritike, e vendos atë ndër miqtë më të rëndësishëm ndërkombëtarë që ka pasur Kosova”, shkruan në mesazhin e publikuar nga LDK.
“Marrëdhënia e tij e veçantë me Presidentin Ibrahim Rugova dhe mbështetja e palëkundur ndaj vizionit të tij për Kosovën e lirë, të pavarur dhe demokratike përbëjnë një kapitull të rëndësishëm në rrugëtimin tonë politik e shtetëror. Në vitin 2004, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tij të paçmueshëm, Presidenti Rugova e kishte dekoruar me Medaljen e Artë të Lirisë”.
“Kontributi i tij në afirmimin e së vërtetës për Kosovën dhe në forcimin e lidhjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i thellë dhe i jashtëzakonshëm”.
“Kosova sot humbi një mik të madh. Por vepra dhe mbështetja e tij do të mbeten pjesë e përhershme e rrugëtimit tonë shtetëror”.
“Ngushëllimet më të sinqerta familjes Engel, popullit amerikan dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës”, përfundon mesazhi i kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Kongresisti amerikan, Eliot Engel, vdiq të premten në moshën 79 vjeçare.