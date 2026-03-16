Vdekja e 28 vjeçarit në Pejë, familja del me njoftim
Një ngjarje e rëndë ndodhi mbrëmë në Pejë. Një 28 vjeçar u gjetë pa shenja jete. Bëhet fjalë për të riun, Isa Nikqi. Në lidhje me këtë rast, nga familja e tanimë të ndjerit kanë dal me njoftim. Sipas njoftimit varrimi i tij bëhet sot në ora 15:00 në varrezat e fshatit Zllapek. Postimi i…
Na e thave zemrën bre vlla,
Sot u nda nga jeta vllau jone Isa Shaban Nikçi, ne moshën 29 vjeçare, varrimi i te ndjerit behet nesër ne orën 15:00 ne varrezat e fshatit Zllapek.
Do te mbetesh përgjithmonë ne zemrat tona./Lajmi.net/