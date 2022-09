Vazhdon greva: Qytetarët presin me orë për t’u pajisur me dokumente Greva në sektorin publik po u shkakton telashe qytetarëve të Komunës së Prishtinës për t’u pajisur me dokumente. Për shkak të grevës qytetarët janë të detyruar t’iu drejtohen shërbimeve të digjitalizuara, derisa po presin rreth një orë për t’u pajisur me dokumente. Ndërkaq ata që kanë nevojë për dokumente të cilat nuk merren në e-kiosqe…