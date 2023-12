Vazhdon Albi Mall Superliga: Sot luhen ndeshjet e xhiros 17-të, spikat derbi i Anamoravës Albi Mall Superliga e Kosovës do të vazhdoj ditën e sotme me ndeshjet e xhiros së 17-të që janë në program për tu zhvilluar. Pasi ditën e djeshme u luajtën tre sfida, sot me dy të tjera përfundon kjo xhiro. Sigurisht që vëmendja e adhuruesve të futbollit kosovar do të jetë në Gjilan, ku zhvillohet…