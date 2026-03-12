Vazhdojnë punimet në zgjerimin e segmentit Dollc–Zahaq, kërkohet durim nga qytetarët

Kompania Benita, e cila është punëkryese e projektit për zgjerimin e rrugës nacionale N9 Prishtinë–Pejë, ka njoftuar qytetarët se aktualisht janë duke u zhvilluar punime në segmentin Dollc–Zahaq, përkatësisht në Lotin 1 të këtij projekti. Sipas njoftimit të kompanisë, për shkak të punimeve në zgjerimin e rrugës mund të ketë pengesa dhe ngadalësim të përkohshëm…

Lajme

12/03/2026 10:36

Kompania Benita, e cila është punëkryese e projektit për zgjerimin e rrugës nacionale N9 Prishtinë–Pejë, ka njoftuar qytetarët se aktualisht janë duke u zhvilluar punime në segmentin Dollc–Zahaq, përkatësisht në Lotin 1 të këtij projekti.

Sipas njoftimit të kompanisë, për shkak të punimeve në zgjerimin e rrugës mund të ketë pengesa dhe ngadalësim të përkohshëm të komunikacionit në këtë pjesë të rrugës.

“Kërkojmë mirëkuptimin tuaj. Aktualisht jemi duke punuar në zgjerimin e rrugës nacionale N9 Prishtinë–Pejë, segmenti Dollc–Zahaq, Loti 1, prandaj mund të ketë pengesa dhe ngadalësim të komunikacionit në këtë segment”, thuhet në njoftimin e kompanisë.

Nga kompania Benita sh.p.k. kanë kërkuar ndjesë për shqetësimet e përkohshme që mund të shkaktohen gjatë realizimit të punimeve.

“Ju kërkojmë ndjesë për shqetësimet e përkohshme dhe ju falënderojmë për durimin dhe mirëkuptimin tuaj. Këto punime po bëhen për të përmirësuar sigurinë dhe cilësinë e rrugës për të gjithë qytetarët”, thuhet më tej në njoftim.

 

