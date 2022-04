Vasfija dhe Besarta do të flasin në ShBA për tmerret e luftës në Kosovë

Organizimi është bërë nga Qendra dhe Muzeu i Tolerancës “Simon Wiesenthal” në New York teksa temë diskutimi do të jetë adresimi i dhunës dhe përdhunimit si armë lufte, njofton Klankosova.tv.

Pjesë e këtij forumi do të jenë edhe Përfaqësuesi i Përhershëm i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, Ferit Hoxha, ish-kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA dhe anëtar i Kongresit, Eliot Engel, fotoreporterja dhe fituesja e çmimit “Pulitzer”, Marissa Roth, dhe Kadire Tahiraj, Drejtoreshë e Qendrës për Promovimin e të Drejtave të Grave në Kosovë.

As we continue our fight for justice, honored to be part of an amazing program with Simon Wiesenthal Center and Rally For Her Justice on women in conflict and rape as a weapon of war. Thank you to the panelists, Vera Mjeku, Marissa Roth and organizers. https://t.co/1yv5x7jzQz pic.twitter.com/1chxkWwbvQ

