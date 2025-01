Vance është duke u betuar si zëvendëspresident

JD Vance tani është duke u betuar si zëvendëspresident ndërsa është i rrethuar nga familja e tij.

Ndryshe nga presidenti, betimi për nënpresident nuk është i specifikuar në Kushtetutë.

Në vend të kësaj, ai u krijua nga Kongresi dhe shfaqet në Kodin e SHBA.

Është gjithashtu i njëjti betim që bëhet nga zyrtarë të tjerë federalë, përfshirë ligjvënësit.

Gjyqtari i Gjykatës së Lartë, Brett Kavanaugh po administron betimin e Vance.

Ja çfarë do të thotë Vance:

“Betohem solemnisht se do të mbështes dhe mbroj Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara kundër të gjithë armiqve, të huaj dhe të brendshëm; se unë do të mbaj besim dhe besnikëri të vërtetë ndaj të njëjtit; që ta marr këtë detyrim lirisht, pa asnjë rezervë mendore apo qëllim evazioni; dhe se do t’i kryej mirë dhe besnikërisht detyrat e zyrës në të cilën do të hyj. Prandaj më ndihmo Zot”.