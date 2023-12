Van de Beek ka gjetur skuadër të re

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka bërë të ditur se Donny van de Beek do të transferohet këtë janar te skuadra e Eintracht Frankfurtit.

Marrëveshja mes Manchester United dhe Eintracht Frankfurtit është arritur në formë huazimi deri në qershor, me opsionin me të drejtë blerje.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Donny van de Beek to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement now in place.

🇳🇱 Exclusive details: loan until June — buy option included for €15m potential package, add ons included. It’s NOT mandatory.

Eintracht will also pay #MUFC a loan fee. pic.twitter.com/xniA1NMFRK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2023