Thomas Mertens, kreu i Komisionit të përhershëm të Gjermanisë për vaksinimin, e përshkroi Sputnik V në një intervistë të mërkurën si “një vaksinë e mirë që, me sa duket, do të aprovohet edhe në BE në një moment të caktuar”.

“Shkencëtarët rusë janë shumë me përvojë në vaksinat”, tha Mertens për Rheinische Post.

“Sputnik V është një konstrukt shumë i zgjuar”, tha ai tutje.