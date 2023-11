Uzuni shënon në humbjen e Granadas

Alaves fitoi me rezultat 3:1 në kuadër të La Ligas, shkruan lajmi.net.

Vendasit dolën në epërsi në minutën e 11-të me një autogol të Raul Torrent, derisa Abderrahmane Rebbach dyfishoi epërsinë pakë para përfundimit të pjesës së parë.

Samu Omorodion vulosi fitoren e vendasve në fillim të pjesës së dytë.

Sulmuesi i Shqipërisë, Uzuni e shënoi golin e nderit për mysafirët në minutën e 86-të.

Ai konvertoi një penallti për rezultatin përfundimtar 3:1.

Myrto Uzuni scores from the penalty spot to make it 1-3 against Deportivo Alaves. ⚽️🇦🇱pic.twitter.com/bS1Vx57KQf

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 24, 2023