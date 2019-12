Ushtria amerikane në kërkim të Terminatorit të vërtetë për luftë

Në një raport të fundit, Komanda e Zhvillimit të Aftësive Luftuese vuri në dukje se gjymtyrët mund të përmirësohen për të rritur forcën, duke pajisur sytë me rreze të kuqe dhe ultravjollcë dhe teknologji që mund të krijojnë dëgjim subsonik.Sidoqoftë, ekspertët vënë në dyshim nëse njerëzimi është i gatshëm për përparime të tilla dhe ngjall shqetësimin për atë që u ndodh këtyre anëtarëve të shërbimit pasi të fillojnë jetën si civil, transmeton lajmi.net.

Peter Emanuel, një studiues për ushtrinë amerikane dhe autor udhëheqës i një studimi njëvjeçar të Departamentit të Mbrojtjes, tha për Business Insider se në 30 vjetët e ardhshëm do të përballen me kërkesa ligjore dhe etike për krijimin e këtyre luftëtarëve dhe se ata për momentin nuk janë të përgatitur për këtë.

Termi ‘cyborg’ u krijua për herë të parë në një studim të NASA-s mbi ndikimin afatgjatë të studimit në hapësirë nga Manfred Clynes dhe Nathan Cline.

Bëhet fjalë për një çantë udhëtimi e formuar nga organizmi kibernetik dhe është një organizëm i optimizuar duke krijuar ndërveprime midis mishit dhe makinës.

Dhe megjithëse anëtarëve të shërbimit të dëmtuar u jepet teknologji, siç janë gjymtyrët protetike ose implantet, Emanuel tha që kjo është një fushë krejtësisht e ndryshme sesa krahasuar me atë për t’iu dhënë atyre ‘super-shpejtësinë’.

Ai gjithashtu vë në pikëpyetje se çfarë roli do të shërbenin ‘terminatorët’ në ushtri dhe si do të komunikonin me ushtarët e tjerë. /Lajmi.net/