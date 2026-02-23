Ushtria amerikane fillon tërheqjen nga baza kryesore në verilindje të Sirisë
Forcat amerikane filluan tërheqjen nga baza e tyre më e madhe në verilindje të Sirisë të hënën, thanë tre burime ushtarake dhe sigurie siriane, pjesë e një largimi më të gjerë ndërsa qeveria aleate e SHBA-së në Damask konsolidon kontrollin, shkruan Reuters. Dhjetëra kamionë, disa prej të cilëve mbanin automjete të blinduara, u larguan nga…
Bota
Forcat amerikane filluan tërheqjen nga baza e tyre më e madhe në verilindje të Sirisë të hënën, thanë tre burime ushtarake dhe sigurie siriane, pjesë e një largimi më të gjerë ndërsa qeveria aleate e SHBA-së në Damask konsolidon kontrollin, shkruan Reuters.
Dhjetëra kamionë, disa prej të cilëve mbanin automjete të blinduara, u larguan nga baza në Qasrak në provincën Hasakah të hënën në mëngjes, thanë dëshmitarët.
Pamjet e Reuters më vonë treguan kamionët duke lëvizur përgjatë një autostrade në periferi të qytetit të Qamishli, transmeton Telegrafi.
Një tërheqje e plotë nga Qasrak do ta linte koalicionin e udhëhequr nga SHBA-të me një bazë në Rmelan, i njohur edhe si Kharab al-Jir, pranë kufirit irakian.
Qasrak ka qenë një qendër kryesore për koalicionin global të udhëhequr nga SHBA-të që lufton Shtetin Islamik në Siri, ku trupat amerikane u vendosën më shumë se një dekadë më parë, duke bashkëpunuar me Forcat Demokratike Siriane (SDF) të udhëhequra nga kurdët kundër grupit xhihadist.
I pyetur për koment, një zyrtar i mbrojtjes i SHBA-së tha: “Ne nuk do të diskutojmë pozicionin e ardhshëm të forcave ose numrin e trupave për të mbrojtur sigurinë operacionale”.As ministria e Mbrojtjes siriane dhe as SDF nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Një nga burimet siriane, një zyrtar ushtarak i informuar mbi planet e SHBA-së, tha se tërheqja pritej të zgjaste rreth një muaj, por se mbeti e paqartë nëse tërheqja nga baza ishte e përkohshme apo e përhershme.
Burimi i dytë sirian, gjithashtu i informuar mbi planet e SHBA-së, tha se do të zgjaste disa javë.
Që kur forcat qeveritare nën presidentin Ahmed al-Sharaa morën kontrollin e pjesëve të verilindjes nga SDF muajin e kaluar, forcat amerikane janë tërhequr nga një bazë në al-Shaddadi në provincën Hasakah dhe një garnizon në al-Tanf, i vendosur në kryqëzimin e kufirit të Sirisë me Irakun dhe Jordaninë.
Një zyrtar i lartë amerikan i tha Reuters të mërkurën se disa trupa amerikane po largoheshin nga Siria si pjesë e një “tranzicioni të qëllimshëm dhe të bazuar në kushte”.
Zyrtari tha se prania e SHBA-së në shkallë të gjerë nuk ishte më e nevojshme duke pasur parasysh “gatishmërinë e qeverisë siriane për të marrë përgjegjësinë kryesore për luftimin e kërcënimit terrorist brenda kufijve të saj”.
Gazeta Wall Street Journal raportoi javën e kaluar se SHBA-të po tërhiqnin të gjithë trupat e tyre prej rreth 1,000 trupash nga Siria.
Siria iu bashkua koalicionit të udhëhequr nga SHBA-të për të luftuar Shtetin Islamik vitin e kaluar. Grupi militant, i cili dikur kontrollonte një të tretën e Sirisë dhe Irakut, mori përgjegjësinë për dy sulme të shtunën që vranë një ushtar dhe një civil.