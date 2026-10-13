Uran Ismaili zgjidhet kryetar i Komisionit për Shëndetësi, kërkon më shumë vëmendje institucionale për këtë sektor

Uran Ismaili ka bërë të ditur se është konstituuar Komisioni për Shëndetësi i Kuvendit të Kosovës, të cilin do ta drejtojë gjatë kësaj legjislature. Ismaili, ish-ministër i Shëndetësisë, ka thënë se këtë përgjegjësi e merr me përkushtim, duke theksuar se çdo qytetar meriton shërbime shëndetësore në kohë, të sigurta dhe cilësore. Ai ka theksuar se…

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13/10/2026 13:41

Uran Ismaili ka bërë të ditur se është konstituuar Komisioni për Shëndetësi i Kuvendit të Kosovës, të cilin do ta drejtojë gjatë kësaj legjislature.

Ismaili, ish-ministër i Shëndetësisë, ka thënë se këtë përgjegjësi e merr me përkushtim, duke theksuar se çdo qytetar meriton shërbime shëndetësore në kohë, të sigurta dhe cilësore.

Ai ka theksuar se do të angazhohet që shëndetësia të rikthehet ndër prioritetet e vendit, përmes veprimeve konkrete, investimeve të menduara mirë dhe llogaridhënies për rezultatet.

Ismaili ka thënë se Komisioni do të dëgjojë pacientët dhe profesionistët shëndetësorë, do të mbikëqyrë punën e institucioneve dhe do të shtyjë përpara zgjidhje që përmirësojnë shërbimet për qytetarët dhe kushtet e punës për punonjësit shëndetësorë.

“Do të dëgjojmë pacientët dhe profesionistët shëndetësorë, do të mbikëqyrim punën e institucioneve dhe do të shtyjmë përpara zgjidhje që përmirësojnë kujdesin për qytetarët dhe kushtet e punës për ata që kujdesen për ta”, ka shkruar Ismaili.

Sipas tij, synimi është që qytetarët të marrin shërbimin e nevojshëm në kohën e duhur, me cilësi dhe dinjitet.

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