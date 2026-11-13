Uran Ismaili akuzon Vitinë se po promovon joprofesionistë në SHSKUK: I kam faktet

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Uran Ismaili, ka kritikuar ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, lidhur me emërimet dhe avancimet në pozita brenda sistemit shëndetësor. Gjatë seancës së Kuvendit, Ismaili pretendoi se ministri Vitia po promovon persona që nuk kanë përgatitjen e nevojshme profesionale për pozitat që ushtrojnë në Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar…

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13/11/2026 13:02

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Uran Ismaili, ka kritikuar ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, lidhur me emërimet dhe avancimet në pozita brenda sistemit shëndetësor.

Gjatë seancës së Kuvendit, Ismaili pretendoi se ministri Vitia po promovon persona që nuk kanë përgatitjen e nevojshme profesionale për pozitat që ushtrojnë në Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK), transmeton lajmi.net.

Ai shkoi edhe më tej, duke i akuzuar këta persona se po e dëmtojnë dhe po e keqpërdorin sistemin shëndetësor.

Deputeti i PDK-së tha se për pretendimet e tij posedon dëshmi dhe u shpreh i gatshëm t’i bëjë ato publike në çdo kohë.

“I kam faktet, që mund t’i paraqes në çdo kohë”, deklaroi Ismaili, duke iu drejtuar ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitia./lajmi.net/

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