Uragani Helene shkakton mbi 200 viktima në SHBA

Të paktën 202 persona janë konfirmuar të vdekur nga uragani Helene, sipas një raporti të së enjtes.

NBC News tha se viktimat përfshijnë të paktën 98 vdekje në shtetin e Karolinës së Veriut, 19 në Florida, 33 në Xhorxhia, 39 në Karolinën e Jugut, 11 në Tenesi dhe dy në Virxhinia.

Shifra erdhi pasi presidenti Joe Biden do të vizitojë zonat e prekura në Florida, ku do të marrë një konferencë operacionale në Keaton Beach. Ai gjithashtu do të vëzhgojë zonat në Ray City, Xhorxhia. Qindra janë ende të zhdukur si pasojë e stuhisë.

Helene është tani uragani më vdekjeprurës që ka goditur SHBA-në që nga uragani Katrina në vitin 2005. Ai arriti në bregun e Gjirit të Floridës të enjten vonë dhe krijoi një sipërfaqe 1 mijë e 46 kilometra shkatërrimi në shtetet bregdetare të Atlantikut të Karolinës së Veriut dhe asaj të Jugut.

Joe Biden dhe nënpresidentja Kamala Harris vëzhguan shkatërrimin të mërkurën në udhëtime të veçanta në shtetet e prekura. Presidenti amerikan ka udhëzuar gjithashtu Pentagonin të dërgojë një mijë trupa aktive për të ndihmuar Gardën Kombëtare të Karolinës së Veriut.