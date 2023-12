United “gjunjëzohet” në “Old Trafford”, Bournemouth shënon tre herë

Manchester United është mposhtur në “Old Trafford”, duke u “gjunjëzuar” nga Bournemouth.

“Djajtë e Kuq” kanë humbur me rezultat 3:0, shkruan lajmi.net

Dominic Solanke zhbllokoi rezultatin pas vetëm pesë minutash lojë.

Mundësia më e mirë e “djajve të kuq” për një përgjigje i takoi Diogo Dalot, i cili goditi jashtë.

Por vizitorët ndëshkuan më tej skuadrën e Erik ten Hag vetëm pak çaste më vonë kur Philip Billing goditi me kokë krosin e Marcus Tavernier.

Marcos Senesi shtoi një të tretën për “Cherrys”, për të turpëruar Unitedin.

Kjo ishte humbja e dytë në pesë ndeshjet e fundit në Ligën Premier për ekipin e Ten Hag dhe tani mbajnë pozitën e gjashtë në tabelë me 27 pikë të grumbulluara.

Javën e ardhshme Unitedi do të ketë punë të vështirë, teksa do të udhëtojë për në “Anfield” për t’u përballur me Liverpoolin. /Lajmi.net/