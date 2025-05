Ultrasit e Milanit e bojkotojnë klubin: Ju lëmë vetëm me turpin tuaj Tifozëve të Milanit u është ndaluar pjesëmarrja në ndeshjen e së dielës ndaj Romës në Serie A, por grupi i ultrasve “Curva Sud” ka deklaruar se do ta bojkotonin gjithsesi këtë takim, në shenjë proteste për paraqitjet e dobëta të skuadrës. Ndeshja zhvillohet të dielën në “Stadio Olimpico”. Në teori, situata do të duhej të…