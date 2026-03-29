Ulpiana në terr, shkak shembja e dheut sot në Prishtinë
Lagja Ulpiana në Prishtinë është aktualisht pa energji elektrike. Kjo për shkak të shembjes së dheut që ngjau në Prishtinë. KOSTT-i më herët njoftoi se rrjeti transmetues në nivelin 110 kV është prekur nga ky rast i cili ka ndikuar drejtpërdrejt në furnizimin me energji për konsumatorët që varen nga nënstacioni NS Prishtina 6.
