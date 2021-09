Ukraina në epërsi ndaj Francës pas pjesës së parë, super gol nga Shaparenko (VIDEO)

Ukraina është duke triumfuar në pjesën e parë ndaj Francës, me rezultat 1-0.

Në duelin e vlefshëm për ndeshjet kualifikuese për Botëror “Katar 2022”, në grupin D, Franca është duke humbur ndaj Ukrainës me rezultat 1-0 pas pjesës së parë, shkruan lajmi.net.

Golin për Ukrainasit e shënoi 22-vjeçari Mykola Shaparenko në një eurogol nga distanca në minutën e 44-të.

Mbetet të shihet kundërpërgjigjia e francezëve në pjesën e dytë, të cilët janë duke befasuar me paraqitje jo impresive, pasi para tre ditësh nuk arritën më shumë se një barazim ndaj Bosnës.

Edhe nëse humbasin, francezët sërish do të jenë liderë në tabelë me 8 pikë, por Ukraina do të i afrohej në vetëm një pikë.

Për të parë golin: VIDEO