UEFA-s i “vjen keq” për Serbinë, vendos t’ia ulë dënimin

Kjo ndeshje ishte paraparë të luhej pa tifozë, por tani UEFA ka vendosur t’ia ulë dënimin.

Dy javë më parë, UEFA e gjobiti Serbinë për problemet e shkaktuara nga tifozët dhe një sërë dështimesh organizative në ndeshjen kundër Malit të Zi.

Mirëpo, pas ankesës së Federatës së Serbisë, UEFA-s i “erdhi keq” dhe e zvogëloi dënimin.

Me vendimin e ri, tribuna perëndimore e stadiumit të Duboçicës do të jetë e hapur për ndeshjen ndërmjet Serbisë dhe Bullgarisë, ndërsa vetëm fëmijët nën 14 vjeç do të lejohen të hyjnë në tre tribunat e tjera.

Gjithashtu, gjoba është ulur në 50 mijë euro.