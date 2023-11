UEFA ia beson ndeshjen e Shqipërisë gjyqtarit të Bundesligës gjermane Shqipëria do të luajë përballë Ishujve Faroe në stadiumin “Air Albania”. Kombëtarja kuqezi kërkon fitoren dhe të mbyllë në mënyrën më të mirë të mundshme këto kualifikuese. Sa i përket gjykimit, UEFA ia ka besuar këtë sfidë, gjyqtarit të Bundesligës. Sven Jablonski do të jetë kryesori i kësaj sfide. 33-vjeçari do të debutojë pikërisht në…