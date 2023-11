UEFA hap sondazh për golin më të mirë të kualifikimeve, përfshihet eurogoli i Asanit Kualifikimet për Kampionatin Evropian që do të mbahet në vitin e ardhshëm në Gjermani, kanë përfunduar, me 21 kombëtare që e kanë siguruar pjesëmarrjen, me tri të tjera që kanë mbetur të konfirmohen nga playoff-i Ligës së Kombeve. Në mesin e shteteve që kanë siguruar kualifikimin është edhe Shqipëria, e cila ishte e para në…