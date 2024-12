UEFA e dyfishon shpërblimin për Kampionatin Evropian për gra Shpërblimi për Kampionatin Evropian 2025 për gra do të jetë dyfish më i lartë sesa në turneun e kaluar, tha UEFA të hënën. Në Evropianin e vitit të ardhshëm, 16 ekipe kombëtare do t’i ndajnë 41 milionë euro. Çdo federatë do t’i fitojë të paktën 1.8 milion euro për pjesëmarrje në Euro 2025 në Zvicër,…