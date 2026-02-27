Udhëtoni nga Memmingen në Prishtinë me oferta të veçanta nga PrishtinaTicket!
Zgjidhni komoditetin dhe sigurinë me fluturimet direkte çdo të premte dhe të dielë, duke përfituar çmime konkurruese dhe shërbim profesional në çdo hap të udhëtimit tuaj.
Rezervimi është i lehtë dhe fleksibil, duke ju lejuar të përshtatni udhëtimin sipas planeve tuaja. Në çdo biletë përfshihet check-in falas, zgjedhja e vendit dhe bagazhi deri në 20 kg, për një eksperiencë të qetë dhe pa stres.
Rezervoni më herët dhe përfitoni çmime më të lira, duke kursyer më shumë për udhëtimin tuaj.
Përveç kësaj, PrishtinaTicket ju ofron mundësi fluturimi në mbi 25 destinacione evropiane, duke e bërë më të lehtë planifikimin e çdo udhëtimi tjetër.
Mos e lini për më vonë – rezervoni tani dhe udhëtoni drejt Prishtinës ose Memmingenit me rehati, siguri dhe oferta që ia vlejnë!
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
- Basel – Prishtinë
- Zürich – Prishtinë
- Geneva – Prishtinë
- Stuttgart – Prishtinë
- München – Prishtinë
- Düsseldorf – Prishtinë
- Hannover – Prishtinë
- Münster Osnabrück -Prishtinë
- Nürnberg – Prishtinë
- Berlin Brandenburg – Prishtinë
- Memmingen – Prishtinë
- Hamburg- Prishtinë
- Dortmund-Prishtinë
- Köln-Prishtinë
- Ljubljana – Prishtinë
- Göteborg-Prishtinë
- Malmö-Prishtinë
- Luxemburg-Prishtinë
- Stockholm-Prishtinë
- Helsinki-Prishtinë
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.