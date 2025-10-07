“U veprua me inate e projektet u ndaluan qëllimisht – Ky kryetar tregoi që s’ka ekip të dëshmuar”, Riad Rashiti kritika Alban Hysenit
ShowBiz
Rozana Radi ka rrëfyer këtë mbrëmje në “Goca dhe Gra” një histori të rëndë që i ka ndodhur, teksa një person kishte nisur ta përndiqte intensivisht.
Ajo tha se pasi e kishte denoncuar për herë të parë, ai ishte dënuar me 1 vit burg, por sapo ka dalë nga burgu, ai ka nisur sërish ta përndiqte. Kjo solli që këngëtarja të bënte një tjetër denoncim, dhe personi ka përfunduar sërish në burg, shkruan TCh.
“Një person më përndiqte, sa hapja ashensorin e gjeja aty. Pyeta nëse mund të mbaja ndonjë sprej, por më thanë se është e palejueshme. Djali u mor nga policia dhe u dënua një vit, sapo doli filloi përsëri përndjekjen dhe u rikthye sërish në burg se unë bëra kallëzim. Sot sapo ka dalë nga burgu ka përndjekur një jurist. Unë fillova të mos jetoja, shikoja në çdo moment mos e kisha pas. falë zotit policia mu gjend pranë dhe sot jam pak më e qetë”, tregoi Rozana Radi.