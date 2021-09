U rrëmbye dhe u maltretua, motra e Encës shfaqet duke kërcyer twerk me reperin shqiptar

Rasti i djeshëm i të riut Kozak Braci, i cili u mor peng nga disa persona pas sharjeve në rrjetet sociale, ka bërë bujë të madhe dhe vazhdon të bëjë si një këmbanë alarmi edhe për policinë e Shtetit.

Kozak Braci, i njohur “si mbreti i Instagramit”njihet për sherret online me figura të njohura të ekranit dhe personazhe problematike të botës së krimit. Por sherri me Fabio Dushkun, një person shumë i famshëm në burgun grek, i ka kushtuar atij shumë. Fillimisht Braçi u sulmua me një lëndë shpërthyese kapsoll, në hyrje të banesës së tij, pastaj u mor peng nga miqtë e ngushtë të Dushkut.

Duke qenë se ky rast ka bërë shumë bujë dhe ka marrë vëmendjen makismale, në rrjet janë sjell në kujtim disa video me të vjetra të tij e ndër to edhe një video me motrën e Encës, Uindi Haxhiajn.

Uindi shfaqet në një banesë me Kozakun dhe një vajzë tjetër ku në një video LIVE vajzat kërcejnë twerk dhe përdorin fjalor eksplicit.