U plagos nga policia pasi ua drejtoi armën, ky është arsenali i armëve që iu gjet të dyshuarit në Prishtinë

Pas mbledhjes së informacionit, zyrtarët policor sot kanë shkuar në lokacionin e dyshuar ku edhe kanë hasur në personin e dyshuar, i cili ua ka drejtuar armën zyrtarëve policor në vendin e ngjarjes, shkruan lajmi.net.

Për të evituar rrezikun për jetën e tij dhe kolegëve, një zyrtar policor është detyruar të përdorë armën ndaj të dyshuarit, i cili pastaj është dërguar për trajtim mjekësor.

Pas bastisjes në shtëpinë e të dyshuarit, policia ka gjetur një arsenal armësh e municion.

Më poshtë komunikata e plotë e policisë dhe fotot e armëve dhe municioneve që janë gjetur në shtëpinë e të dyshuarit:



Lidhur me raportimet se me datën 07.05.2022, në zonën e përgjegjësisë së stacionit policor veriu në Prishtinë ka pasur të shtëna me armë zjarri, pas informacioneve të mbledhura dhe hetimeve të kryera, bazuar në urdhrin e gjyqtarit të proceduarës paraprake sot më datë 08.05.2022, në lokacionin e dyshuar është kryer një bastisje nga zyrtarët policorë.