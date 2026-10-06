U arrestua dje nga Policia, nipi i Thaçit rikthehet në protestën e sotme
Policia e Kosovës dje kishte arrestuar Atdhe Thaçin, nipin e ish-presidentit Hashim Thaçi, në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Ai është parë sërish sot në mesin e qytetarëve që po marrin pjesë në protestën e paralajmëruar në shesh. Protesta është paralajmëruar të jetë popullore dhe të nisë nga ora 12:00. Qëllimi i tubimit është kundërshtimi i…
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Policia e Kosovës dje kishte arrestuar Atdhe Thaçin, nipin e ish-presidentit Hashim Thaçi, në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Ai është parë sërish sot në mesin e qytetarëve që po marrin pjesë në protestën e paralajmëruar në shesh.
Protesta është paralajmëruar të jetë popullore dhe të nisë nga ora 12:00.
Qëllimi i tubimit është kundërshtimi i votimit në lexim të dytë të Ligjit për Specialen.