U aludua për prishje të miqësisë, Sarah flet për raportin me Einxhel Blogerja e njohur Sarah Berisha, së fundmi sqaroi raportin e saj me moderatoren Einxhel Shkira. Sarah në një intervistë në ‘Goca dhe Gra’ tregoi se nuk ka pasur asnjë sherr me moderatoren, shkruan lajmi.net. “Me Einxhel s’jam zënë dhe s’kemi pse zihemi. Kemi marrëdhënie normale. Nuk bëhemi siç jemi bërë brenda shtëpisë. U prishën shoqëri…