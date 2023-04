Tuchel i drejtpërdrejt: Nuk më mërziti shkarkimi i Potterit, e lexova mbrëmë lajmin

Trajneri gjerman dha një deklaratë interesante në lidhje me lajmin që e lexoi mbrëmë në telefon, shkruan Lajmi.net

“Po, e lexova mbrëmë. Ka shkuar një kohë e gjatë deri e kam marrë vetën nga largimi. Klubi ka ndryshuar shumë dhe nuk më mërziti shumë…”, ishin fjalët e Tuchel.

Potter kishte zënë vendin e Tuchelit, ku ky i fundit humbi ndeshjen e parë në UEFA Champions League ndaj Dinamo Zagrebit./Lajmi.net/

Thomas Tuchel about the End of Graham Potter at Chelsea: „I read the message last night. It took me a while to process my dismissal. the club has changed massively. so it affected me less“ @ChelseaFC

