Trump sulmon udhëheqësit evropianë: Evropa po shkatërrohet, drejtohet nga njerëz të dobët
Presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar kritika të ashpra ndaj Bashkimit Evropian dhe liderëve të tij, në një intervistë për Politico, duke e përshkruar kontinentin si një grup kombesh “në proces kalbjeje”, të udhëhequr nga njerëz “të dobët”.
Trump akuzoi udhëheqësit evropianë se nuk kanë vizion dhe nuk marrin vendime të forta.
“Mendoj se ata janë të dobët. Mendoj se ata nuk dinë çfarë të bëjnë. Evropa nuk di çfarë të bëjë”, tha Trump.
Ai vlerësoi Hungarinë dhe Poloninë për politikat e tyre të ashpra ndaj emigracionit, ndërsa shprehu shqetësimin se vendet e tjera të kontinentit po rrezikohen sipas tij nga “hyrja e njerëzve të pakontrolluar dhe të paverifikuar”.
Trump paralajmëroi se Evropa do të “dobësohet rëndë” për shkak të migracionit, duke pretenduar se “njerëzit që vijnë kanë ideologji krejtësisht të ndryshme”.
Në intervistë, ai goditi sërish kundërshtarin e tij të vjetër, kryebashkiakun e Londrës, Sadiq Khan, të cilin e quajti “një katastrofë”, duke shtuar “e urrej atë që i ka ndodhur Londrës dhe Parisit”.
Sipas Trumpit, përpjekja e vendeve evropiane për të qenë “politikisht korrektë” është arsyeja pse ato janë “të dobëta”, ndërsa bëri thirrje që shtetet e BE-së të “nxjerrin njerëzit që kanë hyrë ilegalisht”.