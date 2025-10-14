Trump: Shkoj shumë mirë me Erdoganin – shkoj mirë me të fortët, jo me të dobëtit
Pa kthimit të tij në Uashington nga Izraeli dhe Egjipti, Presidenti i SHBA-së Donald Trump foli me gazetarët në bordin e Air Force One. Gjatë bisedës informale, ai e quajti ditën historike dhe vuri në dukje se ishte arritur diçka që askush nuk e mendonte të mundur. Një video promovuese u publikua gjithashtu në kanalin zyrtar të Shtëpisë së Bardhë.
Trump vlerësoi në mënyrë specifike Presidentin turk, Rexhep Tajip Erdogan, duke thënë se ai është një mik dhe gëzon respektin e Presidentit rus Vladimir Putin.
“Unë shkoj mirë me Erdoganin. Shkoj mirë me të fortët, nuk shkoj mirë me të dobëtit”, tha ai, duke shtuar se udhëheqësit e NATO-s shpesh i kërkojnë të flasë me Erdoganin kur lindin probleme.
I pyetur se cilët ishin udhëheqësit e dobët në takimin në Izrael dhe Egjipt, Trump u përgjigj: “Nuk do t’i përmend emrat e tyre, por ju ndoshta e dini se kush janë.”
Në fund, ai u tha shkurt gazetarëve: “Ishte një ditë e jashtëzakonshme. Kjo ishte histori në krijim.”