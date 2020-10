Trump në fushatë: Pas marrëveshjes, Hoti dhe Vuçiq treguan sa shumë e duan njëri-tjetrin

Trump kësaj radhe tha se pas marrëveshjes, shefat e shteteve treguan sa shumë e duan njëri-tjetrin.

Njeriu më i pushtetshëm në botë tha se Kosova dhe Serbia tash po bëjnë tregti derisa për dekada e dekata e kanë vraë njëri-tjetrin.

“Kosova dhe Serbia tani po bëjnë kryejnë marrëveshje tregtare. Ndërkohë që për dekada e dekada ata kanë vrarë njëri-tjetrin”, ka thënë Trump.

“Unë thash se nuk do të bëjë asnjë marrëveshje me ta nëse nuk i bëjmë bashkë në tavolinë kryeministrin e Kosovës dhe presidentin e Serbisë”, tha Trump gjatë fushatës.

Tutje, Trump tha se marrëveshja e Uashingtonit në mes të Kosovës dhe Serbisë u krye për 15 minuta dhe menjëherë pas saj filluan puthjet dhe përqafimet.

“Ne e bëmë një marrëveshje në Zyrën Ovale për 15 minuta dhe më pas filluan puthjet dhe përqafimet duke treguar se sa shumë e duan njëri-tjetrin”, është shprehur Trump.

Trump claims that representatives of Kosovo and Serbia were in the Oval Office “hugging and kissing and saying how much they love each other” after Trump brokered a deal between them pic.twitter.com/sJciTQYRKr

— Aaron Rupar (@atrupar) October 28, 2020