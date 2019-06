Trump mbërrin sot për vizitë në Britaninë e Madhe

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump do të mbërrijë sot në Britani të Madhe.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump do të mbërrijë në Britani të Madhe të hënën në mëngjes për një vizitë zyrtare shtetërore tre-ditore, raporton “Bbc”, transmeton lajmi.net.

Air Force One pritet të mbërrijë në aeroportin Stansted të Londrës në orën 09:00 të mëngjesit.

Mbretëresha do të organizojë një pritje shtetërore në Buckingham Palace të hënën mbrëma për presidentin dhe Zonjën e Parë Melania Trump.

Protestat janë planifikuar në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar gjatë vizitës – duke përfshirë tubimet në Londër, Manchester, Belfast, Birmingham dhe Nottingham.

Përpara vizitës së tij, Presidenti Trump tha për The Sun që ai po mbështeste kandidatin e lidershipit Tory Boris Johnson për të qenë kryeministri i ardhshëm i Mbretërisë së Bashkuar.

Ai gjithashtu i tha The Sunday Times se kreu i Partisë Brexit Nigel Farage duhet të përfshihet në negociatat e qeverisë për t’u larguar nga BE.

Të hënën, presidenti do të marrë një turne në Westminster Abbey dhe gjithashtu do të takohet me Princin Charles dhe dukeshën e Cornwall për çaj në Clarence House. /Lajmi.net/