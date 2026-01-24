Trump kërcënon Kanadanë me tarifa 100% për shkak të marrëveshjes tregtare me Kinën
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kërcënoi të vendosë një tarifë 100% për të gjitha mallrat kanadeze nëse kryeministri i vendit arrin një marrëveshje tregtare me Kinën. “Nëse Kanadaja bën një marrëveshje me Kinën, ajo do të përballet menjëherë me një tarifë 100% për të gjitha mallrat dhe produktet kanadeze që hyjnë në SHBA”, shkroi Trump…
Bota
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kërcënoi të vendosë një tarifë 100% për të gjitha mallrat kanadeze nëse kryeministri i vendit arrin një marrëveshje tregtare me Kinën.
“Nëse Kanadaja bën një marrëveshje me Kinën, ajo do të përballet menjëherë me një tarifë 100% për të gjitha mallrat dhe produktet kanadeze që hyjnë në SHBA”, shkroi Trump në platformën e tij të mediave sociale, Truth Social, të shtunën.
Tensionet midis Trump dhe kryeministrit kanadez Mark Carney janë përshkallëzuar ditët e fundit, pasi Carney mbajti një fjalim në Davos të Zvicrës, duke ushtruar presion kundër fuqive të mëdha të botës, shkruan BBC, transmeton KosovaPress.
Ai u takua së fundmi me Presidentin kinez Xi Jinping dhe njoftoi se vendet e tyre kishin arritur një marrëveshje tregtare që përfshinte automjetet elektrike.
Në atë kohë, Trump e përshëndeti marrëveshjen e mundshme si “një gjë të mirë”.
Nuk është e qartë nëse ajo marrëveshje ka hyrë në fuqi, apo nëse Trump po i referohej konkretisht asaj. BBC ka kontaktuar Shtëpinë e Bardhë, zyrën e Carney-t dhe ministrin e Kanadasë përgjegjës për tregtinë SHBA-Kanada për koment.
Në postimin e tij të së shtunës, Trump iu referua kryeministrit si “Guvernatori Carney” dhe shkroi se nëse “ai mendon se do ta bëjë Kanadanë një ‘Port Dorëzimi’ për Kinën për të dërguar mallra dhe produkte në Shtetet e Bashkuara, ai gabohet rëndë”.
Trump nuk dha një afat kohor ose më shumë informacion në lidhje me tarifën e kërcënuar. Vitin e kaluar, kur ai kërcënoi për herë të parë me tarifa të reja për fqinjin verior të SHBA-së, Trump filloi ta quante Kanadanë “shtetin e 51-të” të SHBA-së me Carney-n si “guvernator” të saj, dhe sugjeroi se ai mund të përpiqet ta blejë vendin tërësisht.
Ndërsa marrëdhëniet e vendeve ishin përmirësuar në muajt e fundit, shtytja e Trump për të marrë kontrollin e Grenlandës dhe komentet e tij për NATO-n e kanë vënë atë në kundërshtim me udhëheqësit kanadezë dhe evropianë. Carney nuk e përmendi presidentin me emër në fjalimin e tij në Forumin Ekonomik Botëror në Zvicër këtë javë, por paralajmëroi për një “përçarje” në rendin botëror të udhëhequr nga SHBA-të, gjë që duket se e zemëroi Trumpin.
“Kanadaja jeton për shkak të Shteteve të Bashkuara”, tha Trump në fjalimin e tij, i cili pasoi atë të Carney-t.
Trump më pas të premten bëri ftesën e Drew Canada-s për t’u bashkuar me Bordin e tij të Paqes të sapokrijuar, i cili po reklamohet nga SHBA-të si një organizatë e re ndërkombëtare për zgjidhjen e konflikteve.
Në të njëjtën kohë, ai e kritikoi ashpër Kanadanë në një postim në mediat sociale për “ndërtimin e Kupolës së Artë mbi Grenlandë”, duke iu referuar mburojës anti-raketore që ai ka planifikuar dhe për “bërjen e biznesit me Kinën”.
Duke diskutuar marrëveshjen me Kinën, ku Kanadaja do të lehtësonte tarifat për automjetet elektrike kineze dhe Kina do të ulte taksat për produktet bujqësore kanadeze, më herët këtë muaj, Carney u tha gazetarëve se “bota ka ndryshuar” dhe progresi i bërë me Kinën e përgatit Kanadanë “mirë për rendin e ri botëror”.
Ai shtoi se marrëdhënia e Kanadasë me Kinën është bërë “më e parashikueshme” sesa marrëdhënia e saj me SHBA-në nën administratën Trump.
Ekspertët i thanë BBC-së se politika e Kanadasë ndaj Kinës ka pësuar një ndryshim të rëndësishëm, një ndryshim që është formësuar nga pasiguria e vazhdueshme me SHBA-në, partnerin e saj më të madh tregtar.
Kur u kthye në detyrë vitin e kaluar, Trump vendosi tarifa të reja për mallrat nga Kanadaja, duke përfshirë një taksë prej 35% për të gjitha artikujt që nuk bien nën një marrëveshje të tregtisë së lirë midis dy vendeve që aktualisht është nën shqyrtim të detyrueshëm.
Carney iu kundërpërgjigj Trump të enjten duke thënë se Kanadaja dhe SHBA-ja “kanë ndërtuar një partneritet të jashtëzakonshëm” gjatë shumë dekadave.
“Por Kanadaja nuk jeton për shkak të Shteteve të Bashkuara”, tha ai. “Kanadaja lulëzon sepse ne jemi kanadezë”.