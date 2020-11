Trump ‘harron’ zgjedhjet, jep lajmin e “mrekullueshëm” në lidhje me COVID-19

Donald Trump është zgjuar dhe ka shkruar drejtpërdrejtë në Twitter, transmeton lajmi.net.

Ai ka bërë një postim të ri por që nuk ka të bëjë me zgjedhjet presidenciale në SHBA.

Në fakt, ai ka paralajmëruar një lajm të mrekullueshëm në lidhje me vaksinën kundër koronavirusit.

“Tregu i aksioneve është rritur shumë, vaksina vjen së shpejti. Raport 90% efikas. Lajm i mrekullueshëm”, shkroi Trump. /Lajmi.net/

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020