Trump e kritikon vendimin për ta lejuar Ukrainën të sulmojë thellë brenda Rusisë

Presidenti i zgjedhur amerikan, Donald Trump, e ka kritikuar administratën Biden pse i dha leje Ukrainës të kryejë sulme thellë brenda Rusisë me raketa të fuqishme amerikane, duke thënë se kjo gjë vetëm sa e përshkallëzon luftën.

“Unë nuk pajtohem aspak me dërgimin e raketave, qindra raketave në Rusi. Pse po e bëjmë këtë? Ne vetëm sa po e përshkallëzojmë këtë luftë dhe po e përkeqësojmë. Kjo gjë nuk duhej lejuar të ndodhte”, tha Trump gjatë një interviste me revistën Time, që u publikua të enjten.

Pas një ngurrimi mbi njëvjeçar, administrata e presidentit Joe Biden përfundimisht vendosi në nëntor t’i japë leje Ukrainës për të kryer sulme ndaj aseteve ushtarake brenda Rusisë duke përdorur raketa të prodhimit amerikan, Sisteme të Raketave Taktike Ushtarake (ATACMS).

Këto raketa të fuqishme dhe precize mund ta godasin shënjestrën deri hiç më pak se 300 kilometra larg.

Administrata e Bidenit e arsyetoi vendimin duke thënë se Rusia e ka përshkallëzuar konfliktin duke dërguar rreth 11.000 ushtarë koreanoveriorë në vijë të frontit.

Vetëm disa ditë pasi Ukraina i përdori për herë të parë raketat ATACMS kundër Rusisë, Kremlini u kundërpërgjigj duke goditur Ukrainën me një raketë të re balistike ndërkontinentale, e cila është e aftë të bartë kokë bërthamore. Kremlini deklaroi se përdorimi i kësaj rakete ishte mesazh për Perëndimin.

Trump nuk ka treguar nëse do ta shfuqizojë njëanshëm vendimin për ta lejuar Ukrainën t’i përdorë kët raketa brenda territorit rus, pasi ta ketë marrë detyrën më 20 janar, apo nëse do ta përdorë atë si mjet për të negociuar me Kremlinin.

Ai ka thënë se mund t’i japë fund luftës pothuajse trevjeçare mes Rusisë dhe Ukrainës brenda “24 orëve,” gjë që ka ngjallur shqetësime se mund ta detyrojë Kievin të dorëzojë territore që aktualisht janë të pushtuara nga forcat ruse.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka kërkuar që zotimet e Perëndimit për sigurinë e vendit të tij të bëhen pjesë e çdo marrëveshjeje të negociuar. Zelensky – dhe shumica e ukrainasve – duan anëtarësimin në NATO, sepse thonë se vetëm kjo do të parandalojë Rusinë të mos e pushtojë vendin e tyre përsëri në të ardhmen.

Trump nuk u pyet për anëtarësimin e Ukrainës në NATO, por ka kritikuar organizatën ushtarake të udhëhequr nga SHBA në të kaluarën, duke thënë se ajo është barrë për financat e SHBA. Shtetet e Bashkuara përbëjnë rreth 60 për qind të shpenzimeve ushtarake të NATO-s.

Gjatë një fjalimi të enjten, sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u bëri thirrje evropianëve t’u bëjnë trysni qeverive të veta për t’i rritur shpenzimet në mbrojtje.

“Rusia po përgatitet për konfrontim afatgjatë. Me Ukrainën, dhe me ne”, shtoi ai./REL