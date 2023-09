Triler me gola: Sassuolo njofton Juventusin me humbjen e parë këtë sezon Juventusi është mposhtur me rezultt 4-2 nga Sassuolo në kuadër të javës së pestë në Serie A. Pas 12 minutash lojë, vendasit kaluan në epërsi me golin e Armand Lauriente. Por, Zonja e Vjetër ishte me fat, pasi Vina e futi topin në rrjetën e tij në minutën e 21-të nga një pasim i Federico…