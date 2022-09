Tri raste pozitive me koronavirus në 24-orët e fundit Përgjatë 24-orëve të fundit janë shënuar tri raste të reja me koronavirus, nga 190 teste të realizuara për të njëjtën periudhë në vend. Në të njëjtën periudhë, nuk është shënuar asnjë rast me fatalitet. Kështu është bërë e ditur në raportin ditor të Ministrisë së Shëndetësisë, shkruan lajmi.net. Për një ditë, në vend 15 persona…