Tri ndeshjet e Superligës, publikohen formacionet zyrtare Xhiroja e nëntë në Superligën e Kosovës do të fillojë me tri ndeshje që zhvillohen të shtunën. Skuadrat kanë publikuar formacionet zyrtare para ndeshjes, shkruan Lajmi.net. Skuadra nga Gjilani, Drita do të udhëtojë drejt Malishevës. Malisheva: Gashi, Pira, Lichina, Kryeziu, Nyavedji, Vitija, Mustafa, Bruti, Ferati, Oshafi, Aliu. Drita: Smakiqi, Krasniqi, Salihu, Vitija, Thaqi, Dabiqaj, Broja,…