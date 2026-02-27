“Treshi përsheshi” ju përshëndesin për herë të fundit nga shtëpia më e madhe në vend

Klodi, Elijona dhe Londrimi, të njohur ndryshe si “Treshi përsheshi”, e kanë përshëndetur publikun për të fundit herë brenda shtëpisë më të famshme në vend. Sonte, njëri nga pesë finalistët do të rrëmbejë çmimin e madh, duke përmbyllur kështu rrugëtimin e edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova. Qëndroni para ekraneve me fillim nga…

27/02/2026 21:14

Klodi, Elijona dhe Londrimi, të njohur ndryshe si “Treshi përsheshi”, e kanë përshëndetur publikun për të fundit herë brenda shtëpisë më të famshme në vend.

Sonte, njëri nga pesë finalistët do të rrëmbejë çmimin e madh, duke përmbyllur kështu rrugëtimin e edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova.

Qëndroni para ekraneve me fillim nga ora 21:00, sepse keni çfarë për të parë!

