“Treshi përsheshi” ju përshëndesin për herë të fundit nga shtëpia më e madhe në vend
Klodi, Elijona dhe Londrimi, të njohur ndryshe si “Treshi përsheshi”, e kanë përshëndetur publikun për të fundit herë brenda shtëpisë më të famshme në vend. Sonte, njëri nga pesë finalistët do të rrëmbejë çmimin e madh, duke përmbyllur kështu rrugëtimin e edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova. Qëndroni para ekraneve me fillim nga…
ShowBiz
