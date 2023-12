Trepça vazhdon me fitore KB Trepça nuk ka të ndalur në Superligën e Kosovës në basketboll. Trepça ka mposhtur në shtëpi Bashkimin me rezultat 84:67, shkruan lajmi.net. Trepça ishte më e mirë që në çerekun e parë, duke e marrë epërsinë 20:11. Çereku i dytë ishte më i baraspeshuar dhe u mbyll me rezultat 18:19, por mitrovicasit u rikthyen…