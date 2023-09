Trepça mposht Prishtinën dhe kalon në finale të Superkupës Trepça ka arritur të mposht Prishtinën dhe ka kaluar në finale të Superkupës së Kosovës. Ndeshja e zhvilluar në palestrën “13 Qershori” përfundoi me rezultat 65-68. Në finale që do të zhvillohet të dielën, Trepça do të përballet me fituesin e ndeshjes së sotme mes Yllit dhe Pejës.