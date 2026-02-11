Trepça kalon në finale të Kupës së Kosovës
Sport
Trepça ka siguruar finalen pas fitores bindëse ndaj Borës me rezultat 66-78 në gjysmëfinale.
Ndeshja ishte e fortë dhe me ritëm të lartë, me baraspeshë të gjatë në rezultat, por ekipi i Mitrovicës u trugua më i qëndrueshëm në pjesën e dytë të dytë, rrit presionin në mbrojtje dhe kontrollin e mirë fundin e takimit.
Momenti vendimtar erdhi në çerekun e katërt, kur Trepça e ktheu ndeshjen në favorin e saj dhe u shkëput me seri pikësh që Bora nuk arriti t’i ndalë, duke e mbyllur duelin me epërsi dyshifrore.
Te Trepça u dalluan Drilon Hajrizi me kontributin në minutën e vendimtareve, ndërsa ndihmë të rëndësishme, T’i dhanë edhe Vining, me ekipin që mori shumë energji edhe nga banka.
Bora luftoi deri në fund, me L. Thomas si figura kryesore, i shkruar nga Hunter dhe Zeqiri, por gabimet në momentet e fundit dhe pikat e fundit për të kuptuar ritmin e Trepçës në mbrojtje të ndikuar në rezultat.
Kjo fitore e çon Trepçën në Finale, ku do të presë fituesin e përballjes mes Sigal Prishtinës dhe Bashkimit.
Kjo ndeshje luhet nga ora 20:30 në Palestrën “1 Tetori” në Prishtinë.