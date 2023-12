Trepça e Peja synojnë sot fitoret e radhës Java e 12-të e Superligës së Kosovës në basketboll do të mbyllet sot, pasi të jenë zhvilluar dy ndeshjet e para. Fillimisht, nga ora 17:00 do të takohen Istogu dhe Peja. Ndeshja do të zhvillohet në palestrën “Karagaçi”, me Istogun në cilësinë e vendasit. Istogasit kanë një fitore e dhjetë humbje, ndërsa kampionët e Kosovës…