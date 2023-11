Trepça e fiton ndeshjen e fundit FIBA Europe Cup Trepça e ka mbyllur ne fitore aventurën në FIBA Europe Cup, duke e mposhtur skuadrën franceze, Gravelines Dunkerque. Ndeshja e zhvilluar në palestrën “Minatori” me rezultat 76:68. Skuadra nga Mitrovica nuk e filloi mirë ndeshjen, por megjithatë e fitoi çerekun e parë me rezultat 27:14. Mysafirët fituan çerekun e dytë me rezultat 14:9, ndërsa në…